Приморские рыбаки посчитали свой улов за 2011 год

Как сообщили в управлении рыбного хозяйства Приморского края, в 2011 году значительно увеличилась добыча сельди (выловлено 117 тысяч тонн), почти в два раза вырос вылов минтая (22,5 тысячи тонн). Особое внимание специалисты обращают на увеличение вылова минтая в подзоне «Приморье».