Суд уволил охранников администрации Владивостока

В декабре 2010 года Муниципальное учреждение «Хозяйственное управление администрации города Владивостока» и ООО Частная охранная организация «Пантера» заключили муниципальный контракт на оказание услуг охраны территории и служебных помещений объектов администрации города Владивостока. В список охраняемых объектов были внесены Управления по учету и распределению жилой площади, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, здравоохранения и другие. Заместитель прокурора Приморского края, посчитав, что данный контракт был заключен с нарушением действующего законодательства, обратился в Арбитражный суд Приморского края с настоящим иском.