Суд уволил охранников администрации Владивостока

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Приморского края, который признал недействительным муниципальный контракт МУ «Хозяйственное управление администрации города Владивостока» и ООО Частной охранной организации «Пантера» на осуществление охраны объектов администрации города (дело №А51-3796/2011)
В декабре 2010 года Муниципальное учреждение «Хозяйственное управление администрации города Владивостока» и ООО Частная охранная организация «Пантера» заключили муниципальный контракт на оказание услуг охраны территории и служебных помещений объектов администрации города Владивостока. В список охраняемых объектов были внесены Управления по учету и распределению жилой площади, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, здравоохранения и другие. Заместитель прокурора Приморского края, посчитав, что данный контракт был заключен с нарушением действующего законодательства, обратился в Арбитражный суд Приморского края с настоящим иском.
Исследовав материалы дела, судьи Арбитражного суда Приморского края удовлетворили иск в полном объеме в связи со следующим. Поскольку все Управления, которые должны были находиться под охраной, являются структурными подразделениями администрации г. Владивостока, то они подлежат государственной охране. ООО ЧОО «Пантера» оказывает услуги частной охраны, а не государственной, поэтому не имеет права осуществлять охрану зданий и прилегающей к ним территории органов местного самоуправления.
С выводами суда первой инстанции согласились и в Пятом арбитражном апелляционном суде, оставив его решение без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения.
Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев.