В приморскую глубинку пришел большой спорт

29 декабря здесь был проведен товарищеский хоккейный матч между юношескими командами из Дальнегорска «Росток» и «Вертикаль», ведь в Рудной Пристани своей хоккейной команды пока нет. Впрочем, судя по проявленному интересу, она очень скоро появится. Ведь хоккейная коробка построена по всем правилам «хоккейной науки». Здесь есть и судейская, и места для размещения «штрафников» и запасных игроков, словом, все. Кстати, заинтересованные болельщики тоже есть, посмотреть на хоккей «вживую» собралось немало школьников.