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Владимир Путин обещает ввести запрет на курение в общественных местах

15 января 2012, 13:05
Регулярные занятия физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек должны стать нормой жизни для всех, считает премьер.
Сюжет
Выборы

13 января, ZRPRESS. Владимир Путин в своей предвыборной программе обещает ввести «запрет на курение, рекламу сигарет и алкоголя в общественных местах».

В разделе «Достойная жизнь – гражданам великой страны» предвыборной программы, опубликованной на сайте Владимира Путина, отмечено: «Регулярные занятия физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек должны стать нормой жизни для всех. Мы поставим надежный заслон наркомании. Ужесточим ответственность за продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Введем запрет на курение, рекламу сигарет и алкоголя в общественных местах».

Также отмечена необходимость проведения полноценной работе по пропаганде здорового питания и популяризации спортивного стиля жизни.

#Новости#Выборы#Дальний Восток#Общество
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