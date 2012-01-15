Владимир Путин обещает ввести запрет на курение в общественных местах

В разделе «Достойная жизнь – гражданам великой страны» предвыборной программы, опубликованной на сайте Владимира Путина, отмечено: «Регулярные занятия физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек должны стать нормой жизни для всех. Мы поставим надежный заслон наркомании. Ужесточим ответственность за продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Введем запрет на курение, рекламу сигарет и алкоголя в общественных местах».