На о. Русский Валентина Матвиенко первым делом направилась в столовую ДВФУ

Завершила свой визит на остров Русский, председатель Совета Федерации, осмотром гранитной Набережной длиной 1200 метров с водопадом и фонтанами, спортивной зоны, которая включает в себя в себя стадион с открытыми трибунами вместимостью до 500 мест с полем для футбола и беговой дорожкой, площадки для волейбола, баскетбола, большого тенниса. Общая площадь ландшафтно-парковой и спортивной зоны университета составляет 54 гектара. В данный момент все строительные работы на о. Русский идут по графику. Продолжается внешняя и внутренняя отделка помещений, производится благоустройство территории, сообщает пресс-служба Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».