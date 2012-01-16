"Ростелеком" запустил в эксплуатацию ВОЛП по дну Татарского пролива

Управление Роскомнадзора по Сахалинской области совместно с Управлением Роскомнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершило приемку сооружения связи ОАО "Ростелеком" по проекту "Строительство ВОЛП на участке пгт. Тымовское - пгт. Лазарев".