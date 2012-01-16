"Ростелеком" запустил в эксплуатацию ВОЛП по дну Татарского пролива

ВЛАДИВОСТОК, 16 января, ZRPRESS. На Дальнем Востоке принята в эксплуатацию волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП), проложенная по дну Татарского пролива. Ввод линии в эксплуатацию повысит надежность сетей связи в ДФО.
Управление Роскомнадзора по Сахалинской области совместно с Управлением Роскомнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершило приемку сооружения связи ОАО "Ростелеком" по проекту "Строительство ВОЛП на участке пгт. Тымовское - пгт. Лазарев".
В эксплуатацию принят проложенный по территории четырех районов Сахалинской области и по дну Татарского пролива 24-волоконный оптический кабель и современное оборудование SDH уровня STM-16 дальнего действия, имеющее возможность работать без устройства дополнительных регенерационных пунктов.
Для Сахалинской области вводимое сооружение связи имеет большое социально-экономическое значение. Линия связи носит межрегиональный характер и предназначена для улучшения связи Сахалинской области с материком, для предоставления комплекса современных телекоммуникационных услуг.
До ввода новой ВОЛС "Ростелеком" арендовал канал для связи Сахалина с материком у компании "Транстелеком".
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.