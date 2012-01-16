В Приморском крае "Чистый город" наказан за антисанитарию

ВЛАДИВОСТОК, 16 января, ZRPRESS. В г. Находка за нарушения в области охраны окружающей природной среды виновные лица привлечены к административной ответственности.
В ходе проведенной прокуратурой г. Находки проверки установлено, что ООО «Чистый город», осуществляя деятельность по размещению отходов производства и потребления, допустило нарушения требований к хранению отходов и содержанию территории их размещения.
По результатам проверки прокурором города возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).
Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю юридическое лицо - ООО «Чистый город» и директор общества признаны виновными в совершении указанного правонарушения и подвергнуты административному штрафу в размере 150 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.