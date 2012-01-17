Активность на работе поддерживает кофе и шоколад

Большинству дальневосточных работников помогает справляться с работой чашечка кофе (62%). Выкуренная сигарета придает сил каждому пятому (20%), шоколад – каждому десятому (11%). Чашечкой кофе в качестве офисного допинга работники балуют себя примерно 2 раза в день (46%), а вот сигаретой – практически каждый час (32%). Шоколад едят раз или два в день – так работается быстрее. Срок давности употребления допинга такой большой, что большинство опрошенных даже не смогли сказать, как давно возникла эта «зависимость»: стимуляторами они пользуются столько, сколько себя помнят. Среди причин, по которым опрошенные дальневосточники начали употреблять свой допинг на работе, на первом месте стоит возможность сделать паузу на работе. На втором месте – простой способ лучше сконцентрироваться на выполнении задания, на третьем – необходимость снять стресс. Опрошенных работников никак не тревожат стимулирующие средства их сослуживцев. Более того, они отмечают, что у их коллег есть и свои допинги.