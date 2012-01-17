BMW и Volkswagen отзывают более 500 тыс автомобилей по всему миру

Другой немецкий концерн - крупнейший в мире автопроизводитель машин класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - также объявил об отзыве 235 тысяч автомобилей Mini по всему миру из-за технического дефекта. По словам Wall Street Journal, неисправность может касаться электронасоса, который охлаждает турбокомпрессор, в результате чего может произойти перегрев турбины и возгорание в моторном отсеке.