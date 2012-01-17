Чистые активы букмекерских контор и тотализаторов должны быть не менее 1 млрд рублей

Правительство России утвердило положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Речь идет об организации азартных игр в тех букмекерских конторах и тотализаторах, которые расположены вне игорных зон и где организатор этих игр заключает пари с участниками и между участниками, пишет «Российская газета».