Дальневосточный металлолом сослали в Магадан

ФТС не раз заявляла, что участники ВЭД при оформлении экспорта лома часто занижают цену сделки вывозимых товаров с целью снижения таможенных платежей. В то же время ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре), специализирующееся на переработке лома черных металлов, в 2009 году заявляло, что способно потребить весь объем металлолома, который экспортируется через порты Дальнего Востока. Порт Магадана работает круглогодично, однако с ноября по май замерзает, в связи с чем там требуется ледовая проводка.