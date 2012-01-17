Дальневосточный металлолом сослали в Магадан

Правительство по уже сложившейся традиции преподнесло очередной новогодний подарок экспортерам металлолома, определив Магаданский морской порт единственным пунктом пропуска в Дальневосточном федеральном округе, через который будет допускаться экспортный вывоз лома и отходов цветных и черных металлов за пределы Таможенного союза. Участники рынка считают, что это выгодно «Амурметаллу».
Соответствующее постановление Правительства РФ №1148 было подписано 26 декабря 2011 года и вступает в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования.
Ранее ФТС уже вводила ограничения на экспорт лома, разрешив его оформление только на 10 таможенных постах (в том числе двух дальневосточных, расположенных в морских портах Петропавловска-Камчатского и Магадана). Данный приказ действовал с 30 марта 2009 года по 5 октября 2009 года и был отменен по решению Высшего арбитражного суда РФ.
Между тем с 13 октября 2009 года вступили в силу поправки в Таможенный кодекс, согласно которым Правительство РФ наделяется правом определять перечень товаров, оформление которых может проводиться на определенных постах.
ФТС не раз заявляла, что участники ВЭД при оформлении экспорта лома часто занижают цену сделки вывозимых товаров с целью снижения таможенных платежей. В то же время ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре), специализирующееся на переработке лома черных металлов, в 2009 году заявляло, что способно потребить весь объем металлолома, который экспортируется через порты Дальнего Востока. Порт Магадана работает круглогодично, однако с ноября по май замерзает, в связи с чем там требуется ледовая проводка.
Отметим, что во Владивостоке с металлоломом по крупному работает ОАО «Владивостокский рыбный порт». По итогам 11 месяцев 2011 года порт увеличил перевалку этого вида груза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 44,4%, до 273 тыс. тонн. Стоит понимать, что через месяц весь отгружаемый лом пойдет в АТР через... Магадан.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».