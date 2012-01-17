Дальний Восток ждет оловянное будущее

Благоприятная конъюнктура цен на олово на мировом рынке подталкивает интерес к российским оловосодержащим месторождениям, в том числе расположенным на Дальнем Востоке. Правда, этот интерес реально распространяется пока на отходы производства оловянного концентрата на старых предприятиях.
Управление по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) планирует провести 1 марта этого года в Хабаровском крае аукцион на право переработки хвостохранилища отходов прежнего производства Солнечного ГОКа. Это будет вторая попытка передать отходы старого производства, долгие годы хранящиеся под открытым небом, на повторную переработку. В прошлом году такой аукцион не состоялся из-за недостатка заявок. Есть надежда, что предстоящий окажется более удачным, тем более что интерес к олову в мире не снижается. Запасы техногенного олова в хвостах отработанных месторождений Солнечного района Хабаровского края исчисляются десятками тысяч тонн - металл лежит на поверхности. Вот где нужны современные технологии - извлечение олова из руды за все годы эксплуатации этих месторождений не превышало в свое время и 50%.
Досье «ЗР»
На долю четырех субъектов Федерации - Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Чукотского автономного округа - все расположены в ДФО - приходится почти 95% разведанных запасов российского олова. Самые крупные объекты с запасами более 100 тыс. тонн металла находятся в Восточной Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае. Основным резервом для развития оловодобывающей промышленности являются два относительно крупных объекта: россыпь Терехтях - Республика Саха (Якутия) и коренное месторождение Правоурмийское (Хабаровский край), а также несколько небольших коренных и россыпных месторождений в этих же регионах.
В советское время регион давал до 30% суммарной добычи всего СССР. За последние 20 лет добыча олова рухнула, прекратилась на большинстве предприятий, за небольшим исключением. В мировой конкуренции мы оказались аутсайдерами, учитывая труднодоступность большинства наших месторождений, невысокое качество руд и россыпных месторождений, сложные горнотехнические условия, а также большую социальную нагрузку на предприятия, которые были градообразующими.
Досье «ЗР»
С 1993 года были прекращены добыча и производство концентрата на Шерловогорском, Дукатском, Иультинском, Певекском ГОКах. В Приморском крае в 2001 году обанкротился Хрустальненский ГОК - добыча олова прекращена, а шахты затоплены. В 2005 году обанкротился Хинганский ГОК, Депутатский ГОК остановился в 2009 году.
Теперь из числа бывших оловодобывающих предприятий жизнь едва теплится в Хабаровском крае, в частности, на Солнечном ГОКе - ныне это ООО «Оловянная рудная компания», и только потому, что в 2006 году здесь перешли на производство более выгодного медного концентрата. Олово же добывалось попутно в объеме менее 200 тонн в год. Но и этот объем в 2010 году сократился из-за простоя обогатительной фабрики до 80 тонн, а в 2011 году производство здесь и вовсе остановилось. В незначительном количестве концентрат олова производился только на Правоурмийском месторождении благодаря Инвестиционной группе «Русские фонды».
Поддержат рост спроса и отмена НДПИ
Между тем статистика свидетельствует, что годовая динамика производства и потребления олова в 2010 году показала заметный рост, хотя, по прогнозам аналитиков, дефицит сохранялся в 2011 году и сохранится вплоть до 2013 года. Как пишет журнал «Металлы Евразии», мировой спрос на олово в 2011 году должен превысить предложение и в ближайшие годы темпы прироста его использования составят 10% в год. Однако сырьевая недостаточность ограничит рост его производства. Объемы поставок в мире снижаются в результате сокращения производства олова в Индонезии, являющейся главным его мировым экспортером. В прежние годы нелегальный экспорт олова превышал 40 тыс. тонн в год и мог покрыть значительную часть спроса на рынке. Поэтому вложения в открытие новых месторождений олова и развитие его добычи имеют хорошую перспективу.
Это дает реальный шанс российским производителям воспользоваться ростом спроса и восстановить производство олова на новых началах. Более того, Минфин временно - с 1 января 2011 года до 1 января 2016 года - отменил налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче оловянных руд на месторождениях Дальнего Востока. Ставка НДПИ на олово составляла 8% от стоимости добытого металла. Ожидается, что восстановление отрасли начнется с южных регионов Дальнего Востока, учитывая их более мягкий климат, наличие объектов инфраструктуры и близость к рынкам сбыта.
Россия сегодня вынуждена импортировать олово, так как текущий уровень его переработки недостаточен для удовлетворения собственных потребностей. Между тем даже нынешние запасы олова на российских месторождениях позволяют обеспечить объемы спроса внутреннего рынка.
Инвесторы реальные и потенциальные
Инвестиционная группа «Русские фонды» уже вложила в освоение Правоурмийского месторождения в Хабаровском крае более 150 млн рублей, а к 2015 году планирует увеличить производственные мощности оловодобывающих предприятий до 5 тыс. тонн олова в концентрате в год. Во всяком случае, так было декларировано руководством фонда год назад. Там дооборудована обогатительная фабрика, благодаря чему извлечение олова в концентрате достигло 60%. Плюс в прошлом году сделана попытка защитить технико-экономическое обоснование (ТЭО) кондиций на Правоурмийском месторождении, материалы пока отправлены на доработку. Защита ТЭО позволит планировать новую обогатительную фабрику на другом участке месторождения.
В 2011 году на Правоурмийском шла переработка хвостов, добыча не велась, инвестор приостановил масштабные работы на месторождениях ввиду того, что затягивалась процедура переоформления лицензий с последнего действующего оловодобывающего предприятия в Хабаровском крае «Востоколово», ставшего банкротом, на «Оловянную рудную компанию». Все завершилось благополучно, теперь наблюдатели склонны считать, что в ближайшие 3-5 лет инвестор сможет добиться на Правоурмийском хороших объемов производства - до 100 тысяч тонн переработки руды в год. В дальнейшем здесь предусмотрено строительство нового горно-обогатительного комбината проектной мощностью 2 тыс. тонн олова в концентрате в год. Ввод его в эксплуатацию намечен на 2015 год.
Что касается других объектов добычи, то идет поиск инвесторов на Депутатский ГОК и Сахаолово в Якутии. Роснедра намерены продлить действие лицензий на эти месторождении, несмотря на то, что добыча там не идет. Лицензии обанкротившегося Дальолово (Хабаровский край) находятся в фонде Роснедр.
Среди потенциальных инвесторов наблюдатели называют китайские, малазийские, австралийские и британские компании. Под британской понимается компания «Петропавловск», зарегистрированная в России, но имеющая британских акционеров. По словам представителя Новосибирского оловянного комбината (НОК), руководство последнего вело переговоры с «Петропавловском» о вхождении его в оловянный бизнес. Крест на сделке поставило настойчивое предложение НОКа купить комбинат полностью. Но последний имеет целый ряд проблем, включая устаревшее оборудование, экологически опасное производство, расположенное практически в центре города.
Малайзия и Китай стали крупнейшими импортерами олова по итогам 2010 года - по 41% каждый. Китайские и малазийские инвесторы в первую очередь интересуются Соболиным месторождением (Хабаровский край), лицензия на которое находится в нераспределенном фонде Роснедр, и хвостохранилищем Солнечного ГОКа. На хвосто-хранилище Солнечного есть и еще претендент - австралийская компания. В прошлом году она уже планировала участвовать в аукционе, но он не состоялся по техническим причинам.
Посмотрим, что покажет 1 марта этого года, когда, как запланировано, пройдет повторный аукцион на этот объект.
Целый ряд компаний интересуется хвостохранилищами «Хинганолова» и бывшего Хрустальненского ГОКа в Приморском крае. Но перерастет ли этот интерес во что-то реальное - для наблюдателей остается вопросом. Дело в том, что любому производству нужна надежная многолетняя сырьевая база, а имеющиеся производства лежат на боку и требуют серьезной модернизации. Плюс абсолютное большинство оловянных месторождений на самом деле является комплексным. Встает проблема комплексного извлечения металлов, в том числе меди, серебра, вольфрама, а это совсем другие технологии обогащения. В лицензии на переработку хвостов Роснедра выставляет одно из условий - попутное извлечение минералов. Австралийцы говорят, что владеют такой технологией.
На недавнем заседании при полпреде ДФО по вопросам эффективного природопользования прозвучало, что в течение 3-х лет в Хабаровском крае предусмотрено передать в пользование инвесторам через аукционы Со¬болиное оловорудное месторождение с запасами 92 тыс. тонн олова и отходы горнодобываю¬щего производства. Так что здесь с перспективами некоторая ясность есть. Что касается другого региона юга Дальнего Востока, также оцениваемого как первоочередной на привлечение инвестиций в оловодобычу, - Приморского края, то здесь перспективы тоже просматриваются, хотя менее отчетливо. Не исключено, что в этом году на аукцион будет повторно выставлено оловополиметаллическое месторождение «Зимнее» (Красноармейский район), в прошлом году оно не нашло покупателя, как считают наблюдатели, по причине высоких стартовых цен, хотя «Зимнее» относится специалистами к одному из ключевых для Центрально-Приморского рудного узла месторождений.
Большим потенциалом обладает Магаданская область - 66 коренных месторождений с запасами 52 тыс. тонн и прогнозными ресурсами 279 тыс. тонн. Но, чтобы возобновить здесь добычу, предстоит решить ряд серьезных проблем, таких, как восстановление и строительство дорог, линий электропередачи. Без государственной поддержки здесь вряд ли можно будет обойтись.
Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».