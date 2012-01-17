Дальний Восток ждет оловянное будущее

Управление по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) планирует провести 1 марта этого года в Хабаровском крае аукцион на право переработки хвостохранилища отходов прежнего производства Солнечного ГОКа. Это будет вторая попытка передать отходы старого производства, долгие годы хранящиеся под открытым небом, на повторную переработку. В прошлом году такой аукцион не состоялся из-за недостатка заявок. Есть надежда, что предстоящий окажется более удачным, тем более что интерес к олову в мире не снижается. Запасы техногенного олова в хвостах отработанных месторождений Солнечного района Хабаровского края исчисляются десятками тысяч тонн - металл лежит на поверхности. Вот где нужны современные технологии - извлечение олова из руды за все годы эксплуатации этих месторождений не превышало в свое время и 50%.