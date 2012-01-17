Глава Владивостока распорядился приготовить для горожан к Крещению две купели

В ночь с 18 на 19 января во Владивостоке традиционно пройдет празднование Крещения. В этом году по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва для всех желающих совершить традиционное омовение в купели организовано два места - проруби в районе Спортивной Гавани (база "Морж"), а также в парке им.С.Лазо на станции Санаторной.