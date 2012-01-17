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Хабаровское авиа- и судостроение делает ставку на инновации

18 января 2012, 02:24
Авиа- и судостроение в Хабаровском крае планируют развивать на основе инновационного кластера.

Авиа- и судостроение в Хабаровском крае планируют развивать на основе инновационного кластера.

В Хабаровске состоялись презентация и обсуждение проекта концепции формирования инновационного кластера на базе авиа- и судостроения в Хабаровском крае. Его реализация, по мнению разработчиков, должна обеспечить уверенное развитие краевого машиностроения в будущем, однако многие участники круглого стола отнеслись к этой идее довольно скептически – по разным причинам.

Концепция создания и развития инновационного кластера на базе авиа- и судостроения была разработана фондом «Центр стратегических разработок (ЦСР) «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) совместно с правительством Хабаровского края. Одной из основных предпосылок стало намерение Правительства РФ провести в 2012 году среди регионов федеральный конкурс проектов по формированию кластеров, лучшие из которых впоследствии смогут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

Подробности концепции читайте в следующем номере.

Олег АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».

#Новости#Хабаровск#Бизнес
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