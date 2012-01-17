Хабаровское авиа- и судостроение делает ставку на инновации

Концепция создания и развития инновационного кластера на базе авиа- и судостроения была разработана фондом «Центр стратегических разработок (ЦСР) «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) совместно с правительством Хабаровского края. Одной из основных предпосылок стало намерение Правительства РФ провести в 2012 году среди регионов федеральный конкурс проектов по формированию кластеров, лучшие из которых впоследствии смогут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.