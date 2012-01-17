Минкомсвязь обещает избавить абонентов от кражи мобильника

Ранее Gudok.ru сообщал о думском законопроекте, направленном на предотвращение краж мобильной техники. Поправки в закон «О связи» предоставляют абоненту возможность по его желанию без оплаты регистрировать абонентский терминал, то есть мобильные телефоны, у оператора связи. В случае кражи зарегистрированного телефона оператор связи по заявлению абонента должен будет прекратить пропуск трафика от и к этому терминалу в своей сети. Он также должен будет сообщить об этом факте операторам всех сетей связи, действующим на территории страны.