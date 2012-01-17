На новогодние праздники химиков Приморья оставили без денег

ПРИМОРЬЕ, 11 января, ZRPRESS. Работникам Дальнегорского предприятия «Бор» не выплатили аванс и зарплату за декабрь 2011 года. Общая сумма задолженности – 39 миллионов рублей. Химики должны были получить аванс ещё 25 декабря, но деньги не перечислены до сих пор.