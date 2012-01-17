zr.media
ГлавноеВсе новости

На новогодние праздники химиков Приморья оставили без денег

17 января 2012, 16:17
В Дальнегорске приостановили работу 149 сотрудников ЗАО «ГХК Бор».

ПРИМОРЬЕ, 11 января, ZRPRESS. Работникам Дальнегорского предприятия «Бор» не выплатили аванс и зарплату за декабрь 2011 года. Общая сумма задолженности – 39 миллионов рублей. Химики должны были получить аванс ещё 25 декабря, но деньги не перечислены до сих пор.

10 января, 149 сотрудников предприятия приостановили работу. Трудовой Кодекс позволяет сделать это, в случае если работодатель задерживает выплату заработной платы больше, чем на 15 дней.

Напомним, «Бор» – это градообразующее предприятие Дальнегорска, на котором трудится больше 3000 человек. Это – единственный в России производитель борной кислоты и боропродуктов, который по этому показателю занимает лидирующие позиции в мире.

Задержки заработной платы на ЗАО «ГХК Бор» происходят регулярно с 2008 года и давно превратились в систему. Её не смогли разрушить ни общегородские митинги протеста, ни предписания прокуратуры, ни пристальное внимание администрации края.

#Новости#Кадровый вопрос#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56