На новогодние праздники химиков Приморья оставили без денег

ПРИМОРЬЕ, 11 января, ZRPRESS. Работникам Дальнегорского предприятия «Бор» не выплатили аванс и зарплату за декабрь 2011 года. Общая сумма задолженности – 39 миллионов рублей. Химики должны были получить аванс ещё 25 декабря, но деньги не перечислены до сих пор.
10 января, 149 сотрудников предприятия приостановили работу. Трудовой Кодекс позволяет сделать это, в случае если работодатель задерживает выплату заработной платы больше, чем на 15 дней.
Напомним, «Бор» – это градообразующее предприятие Дальнегорска, на котором трудится больше 3000 человек. Это – единственный в России производитель борной кислоты и боропродуктов, который по этому показателю занимает лидирующие позиции в мире.
Задержки заработной платы на ЗАО «ГХК Бор» происходят регулярно с 2008 года и давно превратились в систему. Её не смогли разрушить ни общегородские митинги протеста, ни предписания прокуратуры, ни пристальное внимание администрации края.