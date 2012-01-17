Порты Дальнего Востока заработали на угле

Крупнейшие порты Дальнего Востока отчитались по итогам работы в 2011 году. В выигрыше остались порты, специализирующиеся на перевалке угля на экспорт. Так называемые универсальные порты несколько сбавили показатели по перевалке, но, как утверждает их руководство, добавили в финансовой эффективности.
Принадлежащее структурам «Кузбассразугля» ОАО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в Восточном порту) в 2011 году увеличило перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 16 млн 498,3 тыс. тонн. В том числе специализированный Угольный комплекс порта увеличил перевалку на 13%, до 13 млн 493,6 тыс. тонн угля). Универсальный производственно-перегрузочный комплекс увеличил перевалку на 7% - до 3 млн 004,7 тыс. тонн грузов. В 2011 году доля экспортного угля в общем грузообороте порта составила 98%.
Входящее в Транспортную группу FESCO ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) в 2011 году перевалило 6 млн 381,9 тыс. тонн грузов, что на 5% больше планового задания. В 2010 году ВМТП перевалил 6 млн 919,5 тыс. тонн грузов. Таким образом, перевалка грузов в 2011 году сократилась по сравнению с 2010 годом на 7,8%.
В том числе на долю навалочных, наливных, лесных и прочих генеральных грузов, за исключением контейнеров, приходится 48,8%, или 3 млн 115 тыс. тонн. Перевалка импортных автомашин и техники выросла на 12,5%, до 85,284 тыс. единиц. Зерновых грузов в 2011 году в каботажном и экспортном направлениях было обработано 84 тыс. тонн, что на 37% больше показателя 2010 года. Также в 2011 году переработано 432,062 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 27% превышает показатель 2010 года.
По словам генерального директора ОАО «ВМТП» Владимира КОРЧАНОВА, производственная деятельность порта на 2012 год запланирована с учетом тенденции перехода стивидорной компании от перевалки массовых грузов к грузам высокодоходным. При этом ВМТП сохранит выбранные ранее приоритеты: это работа с контейнерными грузами, автотехникой, зерновыми и проектными грузами.
ОАО «Ванинский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино) сократило в 2011 году перевалку грузов на 1,7% по сравнению с 2010 годом, до 5,909 млн тонн. В том числе, в 2011 году было переработано 2,549 млн тонн экспортных грузов. Основная отгрузка пришлась на уголь - 1,442 млн тонн, лесные грузы - 956 тыс. тонн и цветные металлы - 122,8 тыс. тонн.
Перевалка импортных грузов составила 1,444 млн тонн, из них перевалка глинозема - 1,247 млн тонн. В каботаже перегружено 330,9 тыс. тонн грузов. В том числе перевалка угля составила 183,5 тыс. тонн. В 2011 году порт перевалил 6,7 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) контейнерных грузов, что на 44,2% меньше, чем в 2010 году.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».