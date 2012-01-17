Порты Дальнего Востока заработали на угле

В том числе на долю навалочных, наливных, лесных и прочих генеральных грузов, за исключением контейнеров, приходится 48,8%, или 3 млн 115 тыс. тонн. Перевалка импортных автомашин и техники выросла на 12,5%, до 85,284 тыс. единиц. Зерновых грузов в 2011 году в каботажном и экспортном направлениях было обработано 84 тыс. тонн, что на 37% больше показателя 2010 года. Также в 2011 году переработано 432,062 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 27% превышает показатель 2010 года.