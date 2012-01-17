После возвращения прямых выборов переизбраться смогут менее 30% губернаторов (СПИСОК)

«Я думаю, что есть неплохие шансы переизбраться у Собянина – не в силу того, что он очень популярен, а потому, что Москва так устроена – в ней сложно проводить конкурентные выборы. Нет специфически московских СМИ, очень сложно делать кампанию «от двери к двери», так как очень много избирателей. Поэтому, думаю, у Собянина есть шансы на то, чтобы сохранить свое место. Процедуру отзыва губернатора, думаю, запретить будет практически невозможно», – отметил политолог в беседе с корреспондентом «Нового Региона».