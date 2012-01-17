Приморский «Бор» готовят к запуску после простоя

Простой на «Боре» - с 28 декабря. Он был заявлен руководством предприятия по ряду причин. На сутки «Бор» обесточивали энергетики: предприятие задолжало им 108 млн рублей. Потом был составлен график погашения задолженности, и «Бор» снова подключили к электроэнергии. Но нехватка сырья и материалов не позволила химзаводу запуститься во время праздничных новогодних каникул. Накануне Нового года в отпуск с оплатой двух третей от среднего заработка отправили 700 химиков. Часть уже отозвана из отпуска в связи с тем, что предприятие готовят к запуску.