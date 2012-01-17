Приморский "Бор" после простоя возобновил работу

По данным предприятия, накопленные запасы сырья, материалов и топлива, с учетом текущих платежей, обеспечат стабильность производства до второй декады февраля. За это время завод должен выйти на оптимальный технологический режим в 117-120 тыс. тонн 100%-ной борной кислоты в год.