Приморский депозит по шариату

Представители мусульманских диаспор обращались к финансистам Дальнего Востока с предложением о покупке регионального банка. Как стало известно «ЗР», приобрести кредитную организацию в собственность пока не удалось, впрочем, как и стать совладельцами банковского бизнеса.
Сегодня на территории Дальнего Востока ситуация такова, что критическая масса бывших граждан Советского Союза, превалирующее количество которых - выходцы из Средней Азии готова стать клиентами достаточно эксклюзивной для российского финансового рынка структуры - исламского банка.
Из 267,2 тыс. зарегистрированных в Приморском крае в 2011 году иностранцев, 35,4 тыс. прибыли из Узбекистана, 6,9 тыс. - из Киргизии, 5,3 тыс. - из Таджикистана. Подавляющее число прибывших - мусульмане-сунниты по вероисповеданию.
Говорят, что цель появления исламского банка на Дальнем Востоке была вполне прозаична - поддержка земляков в кредитовании на покупку недвижимости на территории Приморского края в том числе. Но в этом содержится особый смысл - исламский банк выдает кредиты единоверцам без процентов. Это принципиально для кредитной организации, выстроенной по нормам шариата. Вместо этого банк получает право на долю прибыли от бизнеса заемщика. Однако если дело даст сбой и бизнесмен обанкротится, то ему не придется, как в традиционных банках, выплачивать сумму займа. К слову, основными факторами при выдаче кредита в исламском банке выступают религиозность клиента: кроме справок с работы, данных об успеваемости детей в школе и наличии залога, основное слово выносят имам, соседи, друзья, члены общины.
По словам генерального директора ООО «Финам-Владивосток»Ивана НАГИБИНА, финансовые традиции ислама созданы в конкретно исторических условиях - традиционно повышенных инвестиционных рисков регионах Ближнего и Среднего Востока. Отсутствие ставки процента по ссудам с одной стороны сдерживает инфляцию и инвестиционные риски, с другой - этот фактор оказывает сдерживающее влияние и на активность инвестиций. В итоге получаем стабильную в долгосрочном периоде экономику, которая, тем не менее, на сравнительно коротком отрезке времени может проигрывать западной экономической модели по темпам роста. Впрочем, в периоды экономических спадов, характерных для западной кредитной, экономической модели, исламская модель выигрывает. Сейчас как раз период такого спада, кризиса западной модели экономики, что выражается в росте интереса инвесторов к традиционным исламским инструментам инвестиций и заимствований.
По мнению экспертов, идея создания исламского банка в Приморье не столь уж и фантастична, хотя сложно реализуема. Директор владивостокского филиала финансовой группы «БКС» Алексей ИСАКОВ не видит каких-либо формальных препятствий для создания такого банка, подобные учреждения уже работают в нескольких регионах со значительной долей мусульманского населения (Северный Кавказ, Поволжье). К слову, компания БКС первая на финансовом рынке России предложила инвесторам уникальный инвестиционный инструмент, предоставляющий возможность инвесторам приумножить свои средства в соответствии с принципами ислама - паевой инвестиционный фонд «Халяль».
Одновременно Приморье не является традиционно мусульманским регионом. Поэтому если и есть смысл создать здесь исламский банк, то не как розничный проект, а банк для обслуживания интересов довольно узкого круга лиц и их бизнеса согласно правилам ислама. К тому же ограничения на выплату процентов по вкладам, традиционно устанавливаемые в исламских банках, вообще делают этот бизнес нереализуемым в наших условиях в качестве успешного легального коммерческого проекта.
Вместе с тем среди экспертного сообщества существует точка зрения, что создание исламского банка будет способствовать еще большему оттоку капитала из Дальневосточного региона. Вместе с тем данные, предоставленные ГУ ЦБ по Приморскому краю на 1 октября 2011 года, свидетельствуют, что за 9 месяцев ушедшего года частные лица перевели из Приморья за пределы РФ $1 045,1 млн, осуществив 79,8 тыс. операций. Подобные цифры лишь подтверждают выводы Алексея Исакова - на отток капитала из региона открытие исламского банка вряд ли повлияет существенно. С этой функцией вполне успешно справляются и действующие системы денежных переводов.
«Надо помнить, что деятельность любого финансово-кредитного учреждения заключена в организации процессов наиболее эффективного перемещения капитала через территориальные границы в секторы, дающие максимальную маржу банку. Способствовать оттоку капитала из региона может любой банк, если сочтет это выгодным. Если мы примем во внимание такой инструмент, как беспроцентный синдицированный кредит, то об актуальности создания исламского банка можно даже не говорить - она беспрецедентна для российской экономики вообще и Дальнего Востока - тем более. Вопрос заключается в том, насколько доступны станут услуги исламского банкинга для российских предпринимателей, какие именно виды инвестпроектов будут поддерживаться и насколько безопасной станет деятельность банков в разрезе межэтнического экстремизма?», - считает кандидат экономических наук, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления ВГУЭС Марина КУЗЬМЕНКО.
Как стало известно «ЗР», вопрос об учреждении или покупке регионального банка для переориентации его на подлинно исламские финансовые инструменты остается открытым. Возможные инвесторы задумываются о создании кредитного кооператива, который будет базироваться на принципах шариатского права.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».