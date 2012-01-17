Приморский депозит по шариату

Говорят, что цель появления исламского банка на Дальнем Востоке была вполне прозаична - поддержка земляков в кредитовании на покупку недвижимости на территории Приморского края в том числе. Но в этом содержится особый смысл - исламский банк выдает кредиты единоверцам без процентов. Это принципиально для кредитной организации, выстроенной по нормам шариата. Вместо этого банк получает право на долю прибыли от бизнеса заемщика. Однако если дело даст сбой и бизнесмен обанкротится, то ему не придется, как в традиционных банках, выплачивать сумму займа. К слову, основными факторами при выдаче кредита в исламском банке выступают религиозность клиента: кроме справок с работы, данных об успеваемости детей в школе и наличии залога, основное слово выносят имам, соседи, друзья, члены общины.