Приморцы, имеющие на руках полис ОМС компании "Госмедстрах", должны выбрать другую страховую компанию

В связи с этим ООО «Госмедстрах» не может участвовать в системе ОМС Приморского края в 2012 году. В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 года "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (ст. 38, ч. 17) после прекращения договора финансирования ОМС застрахованные данной СМО граждане имеют право в течение двух месяцев выбрать другую страховую медицинскую организацию путем подачи в нее заявления.