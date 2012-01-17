"РАО ЭС Востока" направит средства от допэмиссии на инвестпроекты

ВЛАДИВОСТОК, 16 января, ZRPRESS. ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") направит большую часть средств, привлеченных в ходе допэмиссии, на финансирование проведения работ по технологическому присоединению к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге "Амур" Чита – Хабаровск.
Как сообщила пресс-служба "РАО ЭС Востока", компания разместила 2 млн 317 млн 068 тыс. 930 обыкновенных акций (63,71% от общего количества) дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР 24 мая 2011 года.
Общая сумма денежных средств, внесенных в качестве оплаты акций допвыпуска, составила 1 млрд 158 млн 534 тыс. 465 рублей.
Проект по техприсоединению к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге "Амур" Чита – Хабаровск осуществляется в рамках поручения председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА, согласно которому "РАО ЭС Востока" организует электроснабжение 37 точек связи.
В 2011 году по постоянной схеме подключены 22 точки связи, в 2012 году реализация проекта должна быть завершена.
Общая стоимость проекта превышает 746 млн рублей.
Электрическая мощность на временной схеме электроснабжения - 0,5 МВт, полная мощность энергооборудования (подстанций) - 1,575 МВА, протяженность сетевого хозяйства - 226,1 км.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru