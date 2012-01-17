Строить в Приморском крае будут по-новому

Данная работа ведется в связи с изменением федерального законодательства и необходимостью приведения в соответствие краевого закона. В ходе обсуждения вопроса депутат Артем Самсонов отметил в документе ослабление экологических требований. "В прежнем законе предполагалось обязательное получение согласования с уполномоченным органом федеральной власти, в том случае если строительство затрагивало экологию, то в данном законе такое согласование необходимо лишь при нарушении экологии водных объектов", - сказал парламентарий. Закон в третьем окончательном чтении выносится на заседание краевого парламента.