Строить в Приморском крае будут по-новому

ВЛАДИВОСТОК, 17 января, ZRPRESS. Комитет Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности готовится к предстоящей сессии. Депутаты профильного комитета рассмотрели законопроект "О внесении изменений в Закон Приморского края "О градостроительной деятельности на территории Приморского края".
"Это очень объемный, сложный и важный закон, - отмечает председатель комитета Виктор Горчаков. – Практика его реализации потребовала его корректировки".
Данная работа ведется в связи с изменением федерального законодательства и необходимостью приведения в соответствие краевого закона. В ходе обсуждения вопроса депутат Артем Самсонов отметил в документе ослабление экологических требований. "В прежнем законе предполагалось обязательное получение согласования с уполномоченным органом федеральной власти, в том случае если строительство затрагивало экологию, то в данном законе такое согласование необходимо лишь при нарушении экологии водных объектов", - сказал парламентарий. Закон в третьем окончательном чтении выносится на заседание краевого парламента.
Далее депутаты обсудили изменения в первую статью Закона Приморского края "О поддержке организаций, оказывающих на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства". Этот вопрос важен для энергетической безопасности края и бесперебойного обеспечения населения теплом. Работа над документом ведется в связи с соответствующим решением Арбитражного суда Приморского края.
Согласно готовящимся корректировкам государственную поддержку смогут получать не только организации, оказывающие услуги по теплоснабжению непосредственно населению, но и другие организации края, производящие тепловую энергию для нужд приморцев.
Также депутаты комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности внесли изменения в Закон Приморского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Хорольским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Хорольского муниципального района" и рассмотрели проекты некоторых федеральных законов, сообщает пресс-служба ЗС ПК.