Строители Владивостока в поиске новых материалов

Казалось бы, все очень просто: есть деньги – можно построить любой, какой хочется, дом, по каким желаешь технологиям, с любыми планировками, с потрясающей отделкой и т.д. При строительстве жилья во Владивостоке сегодня используется довольно широкое многообразие технических решений. Об основных технологиях, которые сегодня применяются для возведения коробок многоэтажных зданий, и пойдет речь. Кирпич
Когда в начале 60-х гг. пошло строительство Большого Владивостока, первые микрорайоны тоже были из кирпича – это ул. Интернациональная, Спортивная, Фадеева, Мингородок, Моргородок и пр. Да и позднее, когда в городе победило крупнопанельное домостроение, оно оказалось не в силах вытеснить строительство из кирпича. Дома из этого материала разнообразили архитектуру новых микрорайонов, наполняли их более «теплыми» цветовыми решениями по сравнению с «панельной серостью».
Уже на стыке старого века с новым в домостроении к стеновым материалам были введены новые повышенные требования по усилению теплозащиты контура здания, в т. ч. – к стеновым ограждающим конструкциям. Это притом, что ранее кирпичный дом признавался «теплым». По новым нормам во Владивостоке внешняя стена нового здания из кирпича должна была строиться толщиной в 1,25-1,5 метра. Это, конечно же, требовало усиления и удорожания фундаментов, повышенного расхода кирпича, увеличения сроков строительства, трудозатрат, работы механизмов, денежных средств и т. д.
Таким образом, в чистом виде кирпич мог по-прежнему использоваться для несущих стен внутри здания, но не мог быть применен для внешних стен без внедрения в их конструктив утепляющих материалов – пенополистирола, минеральной или каменной ваты, без систем вентилируемых фасадов и проч.
Многослойная стена, конечно, дороже, чем той же толщины кирпичная кладка, и довольно уязвима, поскольку требует от строителей больше внимания к своему качеству. Ведь чем проще техническое решение, тем лучше оно выдерживается. В принципе, качество на стройке и прежде хромало, и сегодня не вызывает бурных восторгов заказчиков и инвесторов. Поэтому в итоге кирпич в наружной стене стал использоваться больше как облицовочный материал, а не основной. При этом внешний вид такого дома «эксплуатирует» старую «народную любовь» к дому из кирпича.
Внутри такого дома кирпич тоже резко уступил место каркасу из железобетона, который позволил повысить высотность объектов, улучшить их технические характеристики, ускорить процесс строительства непосредственно на стройплощадках. И – блоку, который требует меньших трудозатрат.
Кирпич, блоки, брусчатка и пр. мелкоштучные каменные стройматериалы в качестве основного материала для коробки дома теперь большей частью – дело вкуса индивидуальных застройщиков, ведущих малоэтажное строительство. А в многоэтажном – использование кирпича «в чистом виде» нерационально. Тем более что теперь с помощью иных технологий и материалов за меньшие деньги можно построить жилье с более высокими потребительскими свойствами. Панель
Преимущества панельного домостроения по сравнению с кирпичным очевидны. Этаж одной блок-секции на несколько квартир небольшая бригада монтировала на строительной площадке всего за три-четыре дня. Всего в течение полугода с начала строительства такой дом мог быть сдан «под ключ». Микрорайон, в составе которого были 9-12 этажные панельные дома, строился в течение полутора-двух лет. После очередной модернизации появились 10-этажки 83-й серии.
Панельное жилье и сегодня попадает в те жесткие финансовые параметры, которые государство установило для социально ориентированного жилья, строящегося по целевым жилищным программам за счет бюджетных средств. Но доля такого строительства во Владивостоке резко уменьшилась – с начала 1990-х вследствие спада жилищного домостроения, а затем, уступая технологиям с использованием для возведения новых зданий несущего железобетонного каркаса.
Сегодня в Приморье осталось только две серии панельных домов, которые модернизированы с учетом повышения их теплозащиты. Это 10-этажка предприятия «Аврора» и выпускаемая заводом ЖБИ-3 в п. Заводском пятиэтажка более приятной планировки, которую, кстати, тоже есть возможность строить и в 10 этажей, если найдется заказчик. Вероятно, применение панельного «сэндвича» с технологическими заморочками заводов было ошибкой, которая существенно увеличила себестоимость панели. Логичнее, наверное, было бы использовать новые технологии утепления панельного фасада, которые сегодня пока еще довольно скромно начинают применяться при реконструкции и ремонте таких зданий. Считается – дороговато. Но при больших площадях фасадов, требующих утепления в соответствии с новыми нормами, можно найти относительно дешевые фасадные решения, которые сегодня предлагают и производители материалов, и проектировщики.Монолит
Технология монолитного домостроения, честно сказать, вызывает уважение, поскольку такие здания из железобетона более устойчивы к подземной стихии и последствиям перепланировок. Она позволяет строить намного выше, чем панельные серии, хотя известно, что жилые здания выше 50 метров – непозволительная роскошь, и это оправдано лишь при катастрофической нехватке земли под такое строительство.
Для Владивостока внедрение монолитной технологии в жилищном строительстве оказалось недостаточно успешным. Это построенные начиная с середины 1980-х гг. около полудюжины 17-этажных домов в 63-64-м микрорайонах и 25-этажка на ул. Фастовской, выделяющаяся сегодня на Чуркине.
Кстати, последний объект отличался безобразным качеством, и северокорейскую фирму, которая в середине 1990-х гг. поставляла рабочих на это строительство, пришлось возвращать на объект и исправлять брак – в массивных внешних стенах при некачественной укладке бетона образовались большие пустоты. Их пришлось вскрывать и ликвидировать.
На этом экспериментирование с монолитом при строительстве жилья во Владивостоке надолго прекратилось. Однако полностью монолитная технология не исчезла из города. Она удачно применяется при возведении некоторых объектов общественного значения – офисных центров, супермаркетов и т.д. В сочетании с технологиями утепления фасада. Коробка исключительно из монолитного железобетона сегодня признается «холодной» и тоже требует утепления. Кстати, новые малоквартирные малоэтажки первой линии застройки нового жилого района на берегу бухты Патрокл, возводятся именно таким образом. Каркасные технологии
В прошлом использование каркасных технологий, за исключением деревянного каркаса в малоэтажке, при сооружении зданий ограничивалось объектами промышленного и социального назначения.
Железобетонный или металлический каркас, который берет на себя несущие нагрузки по многоэтажному зданию, теперь оказался очень удобным и для жилищного строительства. Но металлический каркас при строительстве жилого дома у нас в крае – редкое исключение. Но бывает. Например, такой дом с использованием силикатных блоков и теплой фасадной системы относительно недавно построен на Первой Речке… Активно металлический каркас использовался при строительстве большого комплекса зданий ДВФУ на острове Русском.
Более широко в строительстве жилья во Владивостоке сегодня применяется монолитный железобетонный каркас. Его применение застройщиками был экономически оправдан. Такой каркас позволяет возводить наружные стены из любых конструкций и материалов, отвечающих современным требованиям, даже не имеющих высоких прочностных характеристик, которые от них бы требовались, если бы наружные стены оставались несущими.
Попытку конкурировать с монолитным каркасом вот уже около семи-восьми лет в городе предпринимает сборно-монолитная конструктивная система КУБ-2,5. При этом преследуются следующие цели: с помощью заводского потока деталей каркаса ускорить этап его возведения на стройплощадке, получить более высокое качество несущей системы здания и удешевить себестоимость строительства. Выпуском деталей этой системы сегодня занимаются два владивостокских завода стройиндустрии. К сожалению, несколько домов в таком исполнении попали в число долгостроев. Преимущества, которые заложены в этой технологии, видимо, пока не сумели во всей красе проявить себя на местном строительном рынке.
В следующем году в городе, возможно, пойдет внедрение технологии УДС (Универсальные домостроительные системы), которая предполагает применение при строительстве многоэтажных зданий сборно-монолитного каркаса на основе деталей, выпускаемых заводским способом методом безопалубочного виброформования.
Трудно представить, что УДС может полностью вытеснить монолитный каркас из жилищного домостроения во Владивостоке. Но, как отмечают специалисты, сегодня в России уже порядка 50 заводов успешно работают на ее комплектацию. Каркасные технологии в отличие от довольно жестких – каменного, монолитного и панельного домостроения – позволяют принимать гибкие архитектурные решения, разнообразя облик города.
Каждая из основных строительных технологий, применяющихся сегодня в строительстве жилья для создания коробки многоэтажного здания, имеет как свои неоспоримые преимущества и достоинства, так и недостатки. В какой-то мере последние могут быть нивелированы проектными решениями, сочетающими эти технологии. Есть эксперты, которые могут оценить, в каком «ключе» инвестору и застройщику следует искать оптимальный вариант или в какой степени они могут позволить себе оригинальность проекта и внедрение новшеств.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».