Строители Владивостока в поиске новых материалов

Сегодня в Приморье осталось только две серии панельных домов, которые модернизированы с учетом повышения их теплозащиты. Это 10-этажка предприятия «Аврора» и выпускаемая заводом ЖБИ-3 в п. Заводском пятиэтажка более приятной планировки, которую, кстати, тоже есть возможность строить и в 10 этажей, если найдется заказчик. Вероятно, применение панельного «сэндвича» с технологическими заморочками заводов было ошибкой, которая существенно увеличила себестоимость панели. Логичнее, наверное, было бы использовать новые технологии утепления панельного фасада, которые сегодня пока еще довольно скромно начинают применяться при реконструкции и ремонте таких зданий. Считается – дороговато. Но при больших площадях фасадов, требующих утепления в соответствии с новыми нормами, можно найти относительно дешевые фасадные решения, которые сегодня предлагают и производители материалов, и проектировщики.Монолит