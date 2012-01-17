Туризм в Приморском крае должен стать доходной статьей краевого бюджета

Перед парламентариями выступил Владимир Щур, начальник отдела развития туризма Приморского края. По предоставленным сведениям эта сфера услуг развивается, в 2011 году Приморский край получил от туроператоров налогов на 12% больше, чем в 2010 году, цифра составила 43,5 миллиона рублей. Такой прирост обеспечили 237 туристических фирм, в которых работают более 1000 сотрудников. Растет поток выездного и въездного туризма, за девять месяцев прошлого года Приморье посетило 66 597 иностранцев, это больше чем в 2010 году.