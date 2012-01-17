В Кавалеровском районе Приморья запустят мини-молокозавод

Мощность комплекса – до 1 тыс. кг продукции в смену. Он будет выпускать молоко, творог и сметану. В перспективе, может, и другие молочные продукты. Это первый молочный завод в районе, который должны смонтировать и запустить в ближайшее время. Старый молокозавод в районе давно приказал долго жить - оказался нерентабельным. Сейчас в хозяйстве ждут приезда представителя завода-изготовителя комплекса, который поможет смонтировать оборудование.