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В Кавалеровском районе Приморья запустят мини-молокозавод

17 января 2012, 16:54
Крестьянско-фермерское хозяйство из с. Устиновка Кавалеровского района получило комплекс оборудования для модульного молочного цеха.

ИП крестьянско-фермерское хозяйство Олара из с. Устиновка Кавалеровского района получило комплекс оборудования для модульного молочного цеха производства московского завода. Стоимость оборудования – 5 млн руб.

Мощность комплекса – до 1 тыс. кг продукции в смену. Он будет выпускать молоко, творог и сметану. В перспективе, может, и другие молочные продукты. Это первый молочный завод в районе, который должны смонтировать и запустить в ближайшее время. Старый молокозавод в районе давно приказал долго жить - оказался нерентабельным. Сейчас в хозяйстве ждут приезда представителя завода-изготовителя комплекса, который поможет смонтировать оборудование.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".

#Новости#Сельское хозяйство#Приморье#Бизнес
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