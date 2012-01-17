В ОАО «ДВЭУК» повышена прозрачность финансово-хозяйственной деятельности

По его словам, также планируется внесение изменений в положение о договорной работе и положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДВЭУК». Согласно указанным изменениям непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), будет препятствовать заключению новых договоров и повлечет необходимость расторжения действующих контрактов.