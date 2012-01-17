В Приморье иностранные работники не носят каски и не имеют отпусков

В числе характерных нарушений, допускаемых работодателями края, по прежнему лидируют позиции в части оплаты труда, а именно, в ходе проведения проверок в ряде организаций выявлены факты не выплаты окончательного расчета в последний рабочий день уволенным работникам, в нарушение ст.127 ТК РФ при увольнении иностранных работников не выплачивается компенсация за неиспользованные отпуска и т.д.