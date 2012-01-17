Владивостоку снега не обещают

В эти дни самые скверные погодные условия наблюдаются в Магаданской области, на Сахалине, Курилах и в Камчатской области. И вызвано это ненастье глубоким циклоном, пришедшим из северо-западной части Тихого океана. Непогода здесь прекратится не раньше вторника, то есть сегодня. А в Приморье погоду в ближайшие дни будет определять поле повышенного давления. Осадков в крае вновь практически не будет, а температурный фон станет чуть повыше.