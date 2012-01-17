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Владивостоку снега не обещают

17 января 2012, 16:34
Осадков и в Приморском крае вновь практически не будет, а температурный фон станет чуть повыше.

В эти дни самые скверные погодные условия наблюдаются в Магаданской области, на Сахалине, Курилах и в Камчатской области. И вызвано это ненастье глубоким циклоном, пришедшим из северо-западной части Тихого океана. Непогода здесь прекратится не раньше вторника, то есть сегодня. А в Приморье погоду в ближайшие дни будет определять поле повышенного давления. Осадков в крае вновь практически не будет, а температурный фон станет чуть повыше.

То же самое можно сказать и о погоде во ВЛАДИВОСТОКЕ. Дневная температура будет колебаться в пределах 8-14 градусов мороза. После захода солнца воздух остывает до минус 15-18. Снега и на этой неделе не предвидится...

Не ожидается осадков и у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Но морозы здесь куда суровее. Даже днем они доходят до 20-25 градусов. В ночные часы происходит понижение до минус 26-32.

Аналогичная картина наблюдается и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Снега в столице Амурской области на этой неделе не прогнозируется. Зато морозы по-прежнему сильные. Днем температура не превышает 22-27 градусов ниже нуля. А когда на главный город Приамурья опускается ночь, температура доходит до минус 29-36.

Сегодня, во вторник, утихомирится ненастье в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. После чего в столице островной области установится солнечная погода с дневной температурой 10-13 градусов мороза. Ночью воздух будет остывать до минус 15-19.

Вплоть до пятницы будет сыпать снег в МАГАДАНЕ, благодаря чему здесь станет гораздо теплее обычного. Дневная температура подрастет до 6-10 градусов мороза. В темное время суток произойдет понижение до минус 12-16.

Во вторник и пятницу будет идти снег в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура здесь выше 3-6 градусов мороза не поднимается. По ночам в столице Камчатского края воздух остывает до 8-12 ниже нуля.

"Золотой Рог".

#Новости#Дальний Восток#Общество
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