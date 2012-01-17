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Во Владивостоке площадь Борцов за власть Советов стала зоной бесплатного Wi-Fi

17 января 2012, 18:10
Во Владивостоке беспроводной и бесплатный доступ к глобальной информационной сети Интернет теперь появился и в сквере Городов-побратимов на перекрестке улиц Пограничной и Семёновской.
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ВЛАДИВОСТОК, 17 января, ZRPRESS. Во Владивостоке беспроводной и бесплатный доступ к глобальной информационной сети Интернет теперь появился в сквере Городов-побратимов на перекрестке улиц Пограничной и Семёновской и на центральной площади приморской столицы.

Это стало возможным благодаря проекту компании Востоктелеком, реализованному при поддержке главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Как отмечают специалисты администрации города, появление Wi-Fi точек доступа на главных улицах краевого центра - это вопрос не только комфортного пребывания в нем жителей и туристов, но и престижа города, свидетельство его динамичного развития.

Напомним, впервые уличный Интернет во Владивостоке появился в октябре 2011 года в районе транспортного узла на Семеновской и на железнодорожном вокзале. Такая работа была проведена по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва совместно с крупнейшими провайдерами информационных услуг. Затем Wi-Fi стал дополнительной услугой и в муниципальных автобусах города.

Вскоре точки доступа появятся в сквере Почетных граждан, а затем и в остальных скверах города, которые включены в программу реконструкция: сквер Семенова, Арбат, Корабельная Набережная, Спортивная гавань, скверы адмирала Макарова, Ленина, Суханова, Театральный сквер и другие.

Чтобы бесплатно пользоваться Интернетом в скверах и на центральной площади, необходимо в своем электронном устройстве найти сеть Востоктелеком и свободно, без паролей, выйти в Интернет, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

#Новости#Связь#Владивосток#Общество
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