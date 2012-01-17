Во Владивостоке площадь Борцов за власть Советов стала зоной бесплатного Wi-Fi

Напомним, впервые уличный Интернет во Владивостоке появился в октябре 2011 года в районе транспортного узла на Семеновской и на железнодорожном вокзале. Такая работа была проведена по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва совместно с крупнейшими провайдерами информационных услуг. Затем Wi-Fi стал дополнительной услугой и в муниципальных автобусах города.