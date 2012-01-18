Энергия ветра для Владивостока оказалась нерентабельной

«Ветровые электростанции во всем мире прибыльны. За примером далеко ходить не надо - возьмем соседний Китай. Другое дело, что затраты на реализацию проекта достаточно значительные и без участия государства справиться с ними не под силу даже такой крупной компании, как «РусГидро». Проект Дальневосточной ВЭС изначально был пиаровским, недаром его привязывали к саммиту АТЭС. Расчет строился на том, что «под ветер» можно было отщипнуть часть от «саммитовского» пирога, но он оказался не безразмерным. Провалилась и идея привлечь под проект финансирование от иностранных инвесторов, в первую очередь японских. Другой момент - трудность реализации из-за отсутствия необходимой инфраструктуры на островах. Одна только доставка и выгрузка громадных лопастей ВЭС требовала строительства портовой площадки и прокладки дорог. Плюс обычные в таких случая трудности с землеотводом со стороны Минобороны», - говорит источник «ЗР».