Энергия ветра для Владивостока оказалась нерентабельной

В прошлом году ОАО «РусГидро» отказалось от строительства ветроэлектростанций на островах Русском и Попова в рамках подготовки к саммиту АТЭС. В компании утверждают, что все дело в экономической неэффективности проекта, по ходу дела лишившегося господдержки.
Досье «ЗР»
Дальневосточная ВЭС является первым крупным проектом использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Приморском крае. В июле 2009 года «РусГидро» учредило 100%-ную дочернюю компанию ОАО «Дальневосточная ВЭС» для сооружения ветроэлектростанции в Приморском крае. Уставный капитал компании составил 500 тыс. рублей, он разделен на 500 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Дальневосточная ветроэлектростанция на островах Русском и Попова была включена в перечень объектов электроснабжения саммита АТЭС в 2012 году. К реализации проекта планировалось привлечь японские Mitsui и J-Power, с которыми «РусГидро» подписало меморандум о сотрудничестве. О своем намерении участвовать в проекте также заявлял германский концерн Siemens AG.
После всевозможных корректировок по ходу реализации проекта установленная мощность ВЭС планировалась до 36 МВт, первой очереди на острове Попова - 23 МВт. Начало строительства ВЭС было намечено на 2010 год, окончание - на первый квартал 2012 года.
На острове Попова (сейчас остров снабжается за счет дизельной электростанции) планировалось разместить 10 ветроустановок высотой башни 82 метра и мощностью от 1,8 до 2,4 МВт каждая. Среднегодовая выработка электрической энергии могла составить 60-80 млн кВт/ч (для сравнения: электропотребление на о. Попова не превышает 5 млн кВт/ч в год). Передача электрической энергии, выработанной на ветроэлектростанции, планировалась по схеме выдачи мощности в сети Владивостока.
«Проект Дальневосточной ветроэлектростанции рассматривался как пилотный проект в области ветроэнергетики компании, - сообщили «ЗР» в пресс-службе «РусГидро». - Результаты конкурсов на поставку агрегатов, строительство СВМ (схемы выдачи мощности. - «ЗР».) не позволили обеспечить выполнение требований экономической эффективности проекта, предъявляемых к проектам компании, несмотря на содействие и готовность принятия тарифных решений со стороны администрации Приморского края. Отсутствие в РФ системы поддержки использования возобновляемых источников энергии, в том числе и ветроэнергетики, сдерживает в целом реализацию проектов ВИЭ в стране. Несмотря на то что в ФЗ №35 «Об электроэнергетике» предусмотрены механизмы поддержки ВИЭ в форме надбавки, особого механизма рынка мощности, компенсации стоимости технологического присоединения к сетям нет, данные меры не применяются в связи с отсутствием соответствующих подзаконных актов и изменений действующих моделей рынка электрической энергии и мощности. В этих условиях проекты ВИЭ являются неконкурентоспособными по сравнению с классической генерацией. Мы надеемся на изменение нормативной среды, принятие решений по механизмам поддержки, которые позволят сделать проекты эффективными. В этих условиях продолжается работа по оптимизации проекта, снижению стоимости инфраструктурных затрат, в первую очередь на строительство схемы выдачи мощности».
Капитальные затраты на строительство ВЭС оценивались от 3,67 млрд до 4,139 млрд рублей. Причем стоимость строительства инфраструктурных объектов на островах составляла порядка 35% от общей стоимости объекта. По вопросу определения структуры финансирования целевой признана схема привлечения проектного финансирования от международных банков.
Проект Дальневосточной ВЭС первоначально входил в подпрограмму «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР», однако по ходу дела был секвестрирован. В начале 2011 года глава «РусГидро» Евгений ДОД сообщил, что решение об отказе от проекта может быть принято в том числе в связи с тем, что государство в 2011 году сократило целевые инвестиционные средства для компании на 3,4 млрд рублей.
«До этапа строительства было выполнено обоснование инвестиций, проведен цикл ветроизмерений, разработана проектная документация, выполнена часть рабочей документации. В настоящий момент совокупные затраты превышают 100 млн рублей», - сообщили в пресс-службе «РусГидро».
Эксперты, опрошенные «ЗР», считают, что ветропарк можно было бы вывести на рентабельность.
«Ветровые электростанции во всем мире прибыльны. За примером далеко ходить не надо - возьмем соседний Китай. Другое дело, что затраты на реализацию проекта достаточно значительные и без участия государства справиться с ними не под силу даже такой крупной компании, как «РусГидро». Проект Дальневосточной ВЭС изначально был пиаровским, недаром его привязывали к саммиту АТЭС. Расчет строился на том, что «под ветер» можно было отщипнуть часть от «саммитовского» пирога, но он оказался не безразмерным. Провалилась и идея привлечь под проект финансирование от иностранных инвесторов, в первую очередь японских. Другой момент - трудность реализации из-за отсутствия необходимой инфраструктуры на островах. Одна только доставка и выгрузка громадных лопастей ВЭС требовала строительства портовой площадки и прокладки дорог. Плюс обычные в таких случая трудности с землеотводом со стороны Минобороны», - говорит источник «ЗР».
Тем не менее в «РусГидро» не исключают, что могут вернуться к идее строительства ветропарка.
«В рамках реализации проекта («Дальневосточной ВЭС». - «ЗР».) был наработан опыт проведения и обработки ветроизмерений, выбора оборудования, оптимизации размещения ветроустановок, подготовки инфраструктуры и логистики. По результатам работы была разработана проектная документация на объекты ветропарка на острове Попова (строительство схемы выдачи мощности, подготовка объектов инфраструктуры и непосредственно ветроагрегатов). Материалы проекта находятся в органах государственной экспертизы. Компания не отказывалась от проекта и готова вернуться к его реализации в случае изменения ситуации, в первую очередь это касается нормативной среды», - сообщили в пресс-службе компании.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».