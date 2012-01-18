Генконсул КНР отбыл свой срок в Хабаровске

Власти КНР решили не продлевать срок его полномочий и заменить генконсула в столице ДФО. Говоря о деятельности Сунь Лицзе, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ отметил его личное участие в подготовке и проведении пятого заседания подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав государств, подчеркнул вклад в проведение международных экономических форумов в Хабаровске, реализацию проекта совместного освоения острова Большого Уссурийского, отметил, что за время работы бывшего генконсула вырос товарооборот между Хабаровским краем и КНР.