Генконсул КНР отбыл свой срок в Хабаровске

Сунь ЛИЦЗЕ, 3 года исполнявший полномочия генконсула КНР в Хабаровске, покинул Россию.
Власти КНР решили не продлевать срок его полномочий и заменить генконсула в столице ДФО. Говоря о деятельности Сунь Лицзе, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ отметил его личное участие в подготовке и проведении пятого заседания подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав государств, подчеркнул вклад в проведение международных экономических форумов в Хабаровске, реализацию проекта совместного освоения острова Большого Уссурийского, отметил, что за время работы бывшего генконсула вырос товарооборот между Хабаровским краем и КНР.
Пресс-центр правительства края сообщает, что сам Сунь Лицзе перед отъездом напомнил, что 2012 год объявлен годом российского туризма в Китае, а 2013 год – годом китайского туризма в России, выразив надежду на популяризацию туристического потенциала двух стран. Исполняющим обязанности генерального консула КНР в Хабаровске назначен Юй ЦЗЮНЬ.
«Золотой Рог».