На прилавках Владивостока вновь появилась знаменитая иваси

- Правильное, научное название рыбы - дальневосточная сардина. Свое народное название «сельдь иваси» она получила благодаря внешнему сходству с сельдью, аналогичной технологии обработки и посола. Иваси относится к сильно флуктуирующим промысловым объектам: ее численность может сильно изменяться - то угасать, то увеличиваться, причём, в разы. В 1930-е годы иваси было очень много, это была рыба номер один в Японском море и СЗТО. Вторая «вспышка» была в 1980-е годы, счет шел на миллионы тонн. После 1991 года, рекордного по уловам, промысел сардины-иваси был прекращен. Однако иваси никогда не исчезали в северной части Тихого океана полностью, небольшие косяки оставались и заходили в российские воды, но это были незначительные приловы при добыче других объектов. Сейчас численность иваси пока не позволяет открывать специализированный промысел.