Вандалы объявили войну владивостокским скверам

В первые дни января во Владивостоке открылся еще один отреставрированный сквер с памятником адмиралу Макарову, что за кинотеатром «Океан». Установлены фонари, укреплены подпорные стены, уложена брусчатка, особым украшением стала гранитная рифлёная плитка.
По периметру сквера выставлены гранитные столбики со стилизованными металлическими цепями. Дополнили сквер красивыми деталями специалисты «Горзеленстроя», высадив голубые ели, рододендроны, барбарис с бордовой окраской листьев, живую изгородь из лип. Надолго ли?
На недавно приведенной в порядок Корабельной набережной с мемориала первым морякам-подводникам Тихоокеанского флота двое неизвестных стащили колокол.
«Вандалы приходят, бьют фонари, портят высаженные растения. Вдоль трасс вырывают столбики, уродуют краской из баллончиков реконструированные подпорные стены, разбивают новые остановочные комплексы. Они покушаются даже на хоккейные коробки и спортивные площадки», - пишет мэр Игорь ПУШКАРЕВ в своем блоге. И понять его гнев можно, если прибавить к этому постоянно исчезающие крышки ливневки, а появление новых оплачивают все горожане.
Чтобы сберечь труды и деньги, мэрия решила обустроить каждый сквер камерами наблюдения. Первые площадки, говорят, уже взяты под контроль. Скоро пойманным злоумышленникам придется осознать цену чужого труда, если учесть, сколько средств пошло на реставрацию тех же скверов.
Ольга ВЛАДИМИРОВА, "Золотой Рог".