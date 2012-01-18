Вандалы объявили войну владивостокским скверам

«Вандалы приходят, бьют фонари, портят высаженные растения. Вдоль трасс вырывают столбики, уродуют краской из баллончиков реконструированные подпорные стены, разбивают новые остановочные комплексы. Они покушаются даже на хоккейные коробки и спортивные площадки», - пишет мэр Игорь ПУШКАРЕВ в своем блоге. И понять его гнев можно, если прибавить к этому постоянно исчезающие крышки ливневки, а появление новых оплачивают все горожане.