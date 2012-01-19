Приморцы могут выиграть бытовую технику, оплатив коммунальные услуги на почте

ВЛАДИВОСТОК, 16 января, ZRPRESS. В отделениях почтовой связи Приморского края стартовала ежегодная стимулирующая акция «Коммунальные платежи на почте».
Акция продлится до 29 февраля, её участником может стать любой совершеннолетний человек. Условия участия просты – единовременно оплатить 2-3 квитанции за коммунальные платежи на почте. Для подтверждения участия в розыгрыше необходимо также заполнить регистрационную анкету, указав свои контактные данные.
30 марта 2012 года среди участников акции будет разыграно более 4000 полезных и удобных для дома призов: мясорубки, электрические чайники, фены и другая бытовая техника популярной марки Vitek. Призы победителям будут переданы до 31 мая.
Специальные акции для пользователей услугой по приёму коммунальных платежей стали для Почты России доброй традицией – в Приморье с 2009 года. Количество участников всероссийской акции неуклонно растёт и в прошлом году превысило 2,5 млн человек, а приморцы не однократно становились победителями.
Подробности акции можно узнать на сайте Приморского филиала Почты России www.postpk.ru и у операторов почтовой связи, сообщает пресс-служба УФПС Приморского края - филиала ФГУП «Почта России».