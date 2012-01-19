Ремонтные работы на линии 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная завершатся к концу января

ВЛАДИВОСТОК, 17 января, ZRPRESS. МЭС Востока приступили к работам по замене фундаментов опор линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (Приморский край) для повышения надежности электроснабжения потребителей Приморского края.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – приступил к замене фундаментов на линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная в Приморском крае. Работы ведутся в рамках ремонтной кампании 2012 года. В результате ремонта повысится надежность электроснабжения потребителей Приморского края с общей численностью населения свыше 1,9 млн человек.
В ходе работ на линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная будет заменено 19 фундаментов, дефекты которых были обнаружены в результате диагностического обследования. Большинство дефектных фундаментов находятся в сильно заболоченной, труднодоступной местности. Для проведения ремонтных работ используется специальная техника: бульдозеры, кран, несколько автомобилей большой грузоподъемности. Их продвижение и нахождение в месте проведения данных работ в теплое время года затруднены, поэтому работы производятся при отрицательных температурах, когда болота промерзают. При этом применяется технология замены фундаментов на линии, находящейся под напряжением. Завершить ремонтные работы на линии 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная планируется к концу января.
Ремонтная программа реализуется одновременно с инвестиционной и целевыми программами Федеральной сетевой компании. Она включает в себя восстановление и замену основного оборудования подстанций, элементов линий электропередачи, зданий и сооружений, нуждающихся в оперативном ремонте. Выполнение ремонтной программы способствует повышению надежности эксплуатации магистральных объектов и успешному прохождению осенне-зимнего периода.
Линия электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная, протяженностью 345 км, введена в эксплуатацию в 1981 году. Она участвует в транзите электроэнергии от энергоисточников Амурской области и Приморской ГРЭС потребителям южных районов Приморского края.
МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км с населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала находится 72 подстанции 220-500 кВ общей трансформаторной мощностью 12 680 МВА и более 12,5 тысячи км линий электропередачи 220-500 кВ.
ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В ОАО «ФСК ЕЭС» работает 23,5 тыс. сотрудников.