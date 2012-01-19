Ремонтные работы на линии 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная завершатся к концу января

В ходе работ на линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная будет заменено 19 фундаментов, дефекты которых были обнаружены в результате диагностического обследования. Большинство дефектных фундаментов находятся в сильно заболоченной, труднодоступной местности. Для проведения ремонтных работ используется специальная техника: бульдозеры, кран, несколько автомобилей большой грузоподъемности. Их продвижение и нахождение в месте проведения данных работ в теплое время года затруднены, поэтому работы производятся при отрицательных температурах, когда болота промерзают. При этом применяется технология замены фундаментов на линии, находящейся под напряжением. Завершить ремонтные работы на линии 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная планируется к концу января.