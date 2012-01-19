zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке передать показания электросчетчиков можно с помощью e-mail

19 января 2012, 16:24
До конца года специалистам центра необходимо зафиксировать показания более 194 тысяч счётчиков, из них 111 тысяч приборов учёта расположены в квартирах и частных домах потребителей или за ограждением с железной дверью.
Сюжет
ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря, ZRPRESS. Владивостокский расчетно-контрольный центр филиала ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт проводит последний в этом году съём показаний индивидуальных приборов учёта электроэнергии.

До конца года специалистам центра необходимо зафиксировать показания более 194 тысяч счётчиков, из них 111 тысяч приборов учёта расположены в квартирах и частных домах потребителей или за ограждением с железной дверью, что затрудняет доступ к ним.

С целью корректного расчета потребленной в 2011 году электроэнергии, а также доли ОДН специалисты Владивостокского РКЦ предлагают жителям городского округа самостоятельно снять показания электросчётчиков и передать их в Дальэнергосбыт до 29 декабря. Сделать это можно по телефону или электронной почте.

Чтобы передать показания, необходимо отправить сообщение на e-mail: [email protected] или позвонить по телефону 8-800-333-0-444 и воспользоваться системой голосового меню. В сообщении необходимо указать номер лицевого счета, показания счётчика и дату их снятия. Если прибор двухтарифный, то отдельно написать показания дневной и ночной зон.

Также показания индивидуальных электросчётчиков абоненты могут оставить в своем «Личном кабинете» на сайте энергокомпании, предварительно получив доступ во Владивостокском РКЦ Дальэнергосбыта, сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

#Новости#ЖКХ#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56