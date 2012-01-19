Во Владивостоке передать показания электросчетчиков можно с помощью e-mail

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря, ZRPRESS. Владивостокский расчетно-контрольный центр филиала ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт проводит последний в этом году съём показаний индивидуальных приборов учёта электроэнергии.
До конца года специалистам центра необходимо зафиксировать показания более 194 тысяч счётчиков, из них 111 тысяч приборов учёта расположены в квартирах и частных домах потребителей или за ограждением с железной дверью, что затрудняет доступ к ним.
С целью корректного расчета потребленной в 2011 году электроэнергии, а также доли ОДН специалисты Владивостокского РКЦ предлагают жителям городского округа самостоятельно снять показания электросчётчиков и передать их в Дальэнергосбыт до 29 декабря. Сделать это можно по телефону или электронной почте.
Чтобы передать показания, необходимо отправить сообщение на e-mail: [email protected] или позвонить по телефону 8-800-333-0-444 и воспользоваться системой голосового меню. В сообщении необходимо указать номер лицевого счета, показания счётчика и дату их снятия. Если прибор двухтарифный, то отдельно написать показания дневной и ночной зон.
Также показания индивидуальных электросчётчиков абоненты могут оставить в своем «Личном кабинете» на сайте энергокомпании, предварительно получив доступ во Владивостокском РКЦ Дальэнергосбыта, сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».
Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.