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Во Владивостоке вынесен приговор врачу-терапевту

30 января 2012, 01:52
Вину в инкриминируемом ей преступлении подсудимая признала полностью и в содеянном раскаялась.

Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор врачу-терапевту за совершение служебного подлога.

5 августа 2011 года Ленинским районным судом г. Владивостока Приморского края участковый врач-терапевт Калинкина Н.Я. признана виновной в том, что с 27 февраля по 15 марта 20011 года внесла в официальный документ (листок нетрудоспособности) заведомо ложные сведения о нахождении С. на амбулаторном лечении.

Вместе с тем установлено, что в указанный период времени С. находилась за пределами Российской Федерации. Органами предварительного следствия действия Калинкиной квалифицированы по статье 292 Уголовного кодекса РФ - служебный подлог. Калинкина вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и в содеянном раскаялась. По ее ходатайству судебное заседание проведено в особом порядке (без проведения судебного разбирательства).

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, а также ее отношение к содеянному, и назначил Калинкиной Н.Я. наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

"Золотой Рог".

#Новости#Владивосток#Происшествия
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