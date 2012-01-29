Во Владивостоке вынесен приговор врачу-терапевту

Вместе с тем установлено, что в указанный период времени С. находилась за пределами Российской Федерации. Органами предварительного следствия действия Калинкиной квалифицированы по статье 292 Уголовного кодекса РФ - служебный подлог. Калинкина вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и в содеянном раскаялась. По ее ходатайству судебное заседание проведено в особом порядке (без проведения судебного разбирательства).