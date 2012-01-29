Во Владивостоке вынесен приговор врачу-терапевту

Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор врачу-терапевту за совершение служебного подлога.
5 августа 2011 года Ленинским районным судом г. Владивостока Приморского края участковый врач-терапевт Калинкина Н.Я. признана виновной в том, что с 27 февраля по 15 марта 20011 года внесла в официальный документ (листок нетрудоспособности) заведомо ложные сведения о нахождении С. на амбулаторном лечении.
Вместе с тем установлено, что в указанный период времени С. находилась за пределами Российской Федерации. Органами предварительного следствия действия Калинкиной квалифицированы по статье 292 Уголовного кодекса РФ - служебный подлог. Калинкина вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и в содеянном раскаялась. По ее ходатайству судебное заседание проведено в особом порядке (без проведения судебного разбирательства).
При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, а также ее отношение к содеянному, и назначил Калинкиной Н.Я. наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.
Приговор вступил в законную силу.
"Золотой Рог".