Автовладельцев разорят экологическим налогом

Но приживется ли японский опыт в России, где автопарк сплошь и рядом состоит из старых отечественных машин, пока ответить сложно. «Люди покупают «Жигули» вместо «Мерседеса» не потому, что им хочется целенаправленно загрязнять окружающую среду. У них просто нет денег на дорогую машину, - уверен член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов. – Говорить о замене старой машины на более современную, даже при поддержке государства пока рано. В России этот механизм пока не отработан».