Бизнес предлагает для налогов формулу 15-15-15

«Деловая Россия» снова предлагает правительству сместить центр тяжести налогового бремени: снизить ставки по ключевым для бизнеса налогам до 15% и повысить нагрузку по менее существенным. Минэкономразвития и Минфин пока только готовят свои предложения, но эксперты и представители бизнес-ассоциаций считают идеи деловороссов слишком радикальными.
В декабре на съезде «Деловой России» Владимир ПУТИН поручил Минэкономразвития и Минфину провести налоговый маневр и оптимизировать те налоги, от которых зависит экономический рост. В «Деловой России» уже готовят предложения. «Разные налоги по-разному влияют на рост экономики», - объясняет президент организации Александр ГАЛУШКА. Деловороссы предлагают применить концепцию 15-15-15: снизить ставки налогов на прибыль (сейчас 20%), страховые взносы (с начала года базовая ставка составляет 30%) и НДС с 18% до 15%. «Если мы снижаем эти налоги и повышаем те, к которым экономика не чувствительна, - это НДПИ, налог на доходы физлиц, акцизы, то мы стимулируем экономический рост и одновременно исполняем социальные обязательства», - объясняет Александр Галушка. Сейчас в организации считают, какие налоги и насколько будет необходимо повысить, чтобы не ударить по бюджету. Итоговые предложения должны поступить в правительство к 15 февраля.
В Минэкономразвития поручения поступили только после новогодних каникул, поэтому конкретных предложений пока нет, объяснили в пресс-службе ведомства. В ноябре прошлого года глава ведомства Эльвира НАБИУЛЛИНА в интервью «Интерфаксу» сказала, что ставки НДС и налога на прибыль «достаточно конкурентны и невысоки». При этом она отметила, что говорить надо «не столько о ставках, сколько о перераспределении налоговых поступлений между центром, регионами и муниципалитетами». В Минфине сообщили, что предложения по изменению налоговой системы в ведомстве не рассматриваются, пишет РБК daily.
В других бизнес-ассоциациях идеи «Деловой России» не поддерживают. Глава налогового комитета «ОПОРА России» Михаил ОРЛОВ считает, что «сложные проблемы налоговой системы решить простым путем не удается». Более результативным сейчас может быть исправление существующих проблем. Самые важные - возврат к ЕСН и снижение ставок как минимум до уровня 2010 года (тогда работодатели платили 26%) и устранение негативных последствий закона о трансфертном ценообразовании. «Сам закон необходим, но существующая версия - это просто катастрофа, он перевешивает все остальные благие меры, принятые государством», - считает Михаил Орлов.
Самый серьезный вопрос для бизнеса сейчас - ставка на фонд оплаты труда, считает и вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир БУЕВ. Ставка 26%, действующая до реформы системы ЕСН, «не была давящей». «Ставка 20-25% - вполне приемлема для бизнеса. При таком уровне в малом и среднем бизнесе происходило обеление бизнеса», - говорит он.
«Золотой Рог».