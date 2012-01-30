Бизнес предлагает для налогов формулу 15-15-15

В декабре на съезде «Деловой России» Владимир ПУТИН поручил Минэкономразвития и Минфину провести налоговый маневр и оптимизировать те налоги, от которых зависит экономический рост. В «Деловой России» уже готовят предложения. «Разные налоги по-разному влияют на рост экономики», - объясняет президент организации Александр ГАЛУШКА. Деловороссы предлагают применить концепцию 15-15-15: снизить ставки налогов на прибыль (сейчас 20%), страховые взносы (с начала года базовая ставка составляет 30%) и НДС с 18% до 15%. «Если мы снижаем эти налоги и повышаем те, к которым экономика не чувствительна, - это НДПИ, налог на доходы физлиц, акцизы, то мы стимулируем экономический рост и одновременно исполняем социальные обязательства», - объясняет Александр Галушка. Сейчас в организации считают, какие налоги и насколько будет необходимо повысить, чтобы не ударить по бюджету. Итоговые предложения должны поступить в правительство к 15 февраля.