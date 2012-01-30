Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморья прирастает новыми членами и влиянием

Напомним, что пропускным цензом для приема в закрытый клуб является рубеж в 100 млн рублей налогов в бюджеты территории. Следовательно, эти предприятия такую планку в 2011 году взяли. Однако по сложившейся традиции клуб принимает в свои ряды и персон, которые внесли и вносят вклад в развитие края. На этот раз к сонму влиятельных граждан был причислен председатель Приморской торгово-промышленной палаты Владимир БРЕЖНЕВ.