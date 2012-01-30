Налог на недвижимость предлагают сделать «бархатным»

Ранее президент РФ Дмитрий Медведев в бюджетном послании призвал уже в 2012 году начать взимать единый налог на недвижимость в тех регионах, где будет завершена кадастровая оценка объектов капстроительства. Глава Росреестра Сергей ВАСИЛЬЕВ не исключил, что до конца 2011 года его ведомство сможет передать налоговым органам данные по оценке объектов недвижимости в 12 пилотных регионах, чтобы в них при выполнении ряда необходимых процедур в 2012 году мог быть введен единый налог на недвижимость. В то же время, статс-секретарь - замминистра финансов Сергей ШАТАЛОВ заявлял, что Минфин не видит возможности для введения единого налога на недвижимость по ее рыночной стоимости в 2012 году даже в отдельных регионах.