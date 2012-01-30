Налогоплательщики предпочитают платить налоги через Интернет

Стоит отметить, что самым востребованным сервисом у налогоплательщиков является «Личный кабинет налогоплательщика». Так, только в июле сервисом «Личный кабинет налогоплательщика» воспользовались 2 061 923 раз. С его помощью можно узнать о своей задолженности по налогам и сборам, а также при желании погасить ее не выходя из дома или офиса. Сервис по уплате налогов через сайт работает для граждан с 14 июня текущего года. Первым к функционированию данного сервиса присоединился Сбербанк России. В настоящее время ФНС России рассматривает заявки еще от 6 кредитных организаций. За время работы сервиса физические лица погасили задолженность по налогам на сумму около 20 млн. рублей.