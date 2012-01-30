Налогоплательщики предпочитают платить налоги через Интернет

ФНС России активно внедряет новые информационные технологии в налоговое администрирование, стремясь создать наиболее комфортные условия для налогоплательщиков. Как заявил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Владимирович Мишустин, развитие бесконтактных способов работы с налогоплательщиками – одна из приоритетных задач, стоящих перед ФНС России.
Сегодня на сайте Федеральной налоговой службы действуют 22 онлайн-сервиса. Об их востребованности среди налогоплательщиков говорит тот факт, что ежемесячно портал www.nalog.ru посещает более 8 млн. человек.
Наиболее популярными электронными сервисами на портале ФНС России являются: сервис «Узнай свой ИНН» - только за июль на сайт ФНС России было отправлено 299610 запросов; «Адрес Вашей инспекции» - 169096 запросов; «Заполнить платежное поручение» - 135707 запросов.
Стоит отметить, что самым востребованным сервисом у налогоплательщиков является «Личный кабинет налогоплательщика». Так, только в июле сервисом «Личный кабинет налогоплательщика» воспользовались 2 061 923 раз. С его помощью можно узнать о своей задолженности по налогам и сборам, а также при желании погасить ее не выходя из дома или офиса. Сервис по уплате налогов через сайт работает для граждан с 14 июня текущего года. Первым к функционированию данного сервиса присоединился Сбербанк России. В настоящее время ФНС России рассматривает заявки еще от 6 кредитных организаций. За время работы сервиса физические лица погасили задолженность по налогам на сумму около 20 млн. рублей.
В настоящее время проводится тестирование второго этапа Интернет-сервиса – «Личный кабинет налогоплательщика-2», позволяющего физическим лицам ознакомиться с состоянием своего лицевого счета, получить информацию об объектах налогообложения, просмотреть налоговые уведомления. При этом будет реализована функция обратной связи – при обнаружении ошибок налогоплательщик сможет обратиться в налоговую инспекцию через форму «Обратиться в ФНС». Также запланирован и третий этап развития сервиса, предназначенного для юридических лиц.
Кроме того, на официальном портале ФНС России публикуются открытые сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – в июле на сайт поступило – 3109 заявок от желающих воспользоваться этой услугой, сообщается на сайте ФНС.