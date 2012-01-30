Приморские налоговики перестали кошмарить местный бизнес

- Проблема фирм-однодневок актуальна. В перечень «подозрительных» попадают все организации, которые зарегистрировались, но фактической деятельности не ведут. Интересно, что создание фирм-однодневок по подложным паспортам, зарегистрированных на лиц без определенного места жительства, становится все меньше. Часто в эти схемы вовлекают молодых людей 18-25 лет, которых просят по дружбе зарегистрировать на себя фирму под лозунгом «это вам ничего не будет стоить». В итоге через такие компании проводится масса нелегальных сделок. Таких молодых зиц-председателей становится в последнее время все больше и больше. Поэтому со своей стороны хотела бы обратиться к молодым людям, задумайтесь, вы можете испортить не только свою налоговую историю, но и репутацию.