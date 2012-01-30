Россиянам устроили "налоговые каникулы"

"Предполагается, что заявленный порядок уплаты налогов - раз в год - дисциплинирует налогоплательщиков и сократит затраты на отправку уведомлений со стороны налоговой службы по почте. Налогоплательщик не запутается в квитанциях и не станет теряться в догадках - заплатил он налог или нет. До 2011 года приморцы, получая уведомления об оплате имущественных налогов и авансовых платежей от 3-х до 6 раз в год, порой оплачивали лишь часть из них, часто пребывая в твердой уверенности, что ничего не должны бюджету", - поясняет начальника отдела по работе с налогоплательщиками, их регистрации и учета и СМИ УФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА.