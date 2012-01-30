Россияне попали на налоговые каникулы

В 2011 году все граждане России должны получить единое налоговое уведомление на уплату сразу трех налогов - имущественного, земельного и транспортного. Его форма утверждена ФНС практически год назад.
Всевозможные авансовые платежи по трем налогам отменены, и дата их оплаты унифицирована. Теперь все граждане, имеющие в собственности квартиры, земельные участки и автомобили, будут оплачивать налоги осенью. Но новое уведомление на уплату сразу трех налогов им поступит лишь в октябре 2012 года. Вносить плату за земельный налог и налог на имущество физических лиц в 2011 году не потребуют. Так, за налог на имущество физических лиц необходимо оплатить не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог. Т.е. за 2011 год мы заплатим до 2 ноября 2012 года. За 2011 год земельный налог следует уплатить в 2012 году, конкретный срок установит органом местного самоуправления города, района или поселка.
Исключение составил лишь транспортный налог, уведомление об его оплате мы должны были получить не позднее 3 октября, а заплатить не позднее 3 ноября 2011 года. Вполне возможно, что в этом году единое уведомление будет содержать информацию об имущественном налоге или налоге на землю, но произойдет это в том случае, если у собственника образовалась пеня и штрафы за прошлые годы.
«Предполагается, что заявленный порядок уплаты налогов - раз в год - дисциплинирует налогоплательщиков и сократит затраты на отправку уведомлений со стороны налоговой службы по почте. Налогоплательщик не запутается в квитанциях и не станет теряться в догадках - заплатил он налог или нет. Кстати, на сайте УФНС России по Приморскому краю www.r25.nalog.ru работает специализированный портал «Узнай свою задолженность», - поясняет начальника отдела по работе с налогоплательщиками, их регистрации и учета и СМИ УФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА.