Россияне попали на налоговые каникулы

Всевозможные авансовые платежи по трем налогам отменены, и дата их оплаты унифицирована. Теперь все граждане, имеющие в собственности квартиры, земельные участки и автомобили, будут оплачивать налоги осенью. Но новое уведомление на уплату сразу трех налогов им поступит лишь в октябре 2012 года. Вносить плату за земельный налог и налог на имущество физических лиц в 2011 году не потребуют. Так, за налог на имущество физических лиц необходимо оплатить не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог. Т.е. за 2011 год мы заплатим до 2 ноября 2012 года. За 2011 год земельный налог следует уплатить в 2012 году, конкретный срок установит органом местного самоуправления города, района или поселка.