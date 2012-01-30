С новыми налогами бизнесу проще не стало

По страховым взносам во внебюджетные фонды в 2012 году предстоят и другие изменения. Вводится регрессивная шкала на зарплату каждого сотрудника, превышающую предел 512 тыс. руб. в год, будет введена дополнительная 10-процентная ставка (7% — для малого бизнеса). А совсем не платить в фонды с суммы превышения годового заработка в 463 тыс. рублей, как это делали в прошлом году все компании, в 2012 году смогут лишь льготники. Таким образом, в проигрыше окажутся компании, выплачивающие сотрудникам заработную плату свыше 43 тыс. руб. в месяц. Приведет ли это к снижению оплаты труда или к возрождению традиции выплачивать зарплаты «в конвертах», пока неизвестно.