С новыми налогами бизнесу проще не стало

Изменения российского налогового законодательства, вступающие в силу с 1 января 2012 года, для бизнеса оказались вполне ожидаемыми. Существенных послаблений не принесли, разве что упорядочили жизнь бухгалтерам.
Так, новый закон «О бухгалтерском учете», согласно которому с 2012 года вступят в действие новые нормы, будет являться руководством в работе главных бухгалтеров. Проектируемый закон содержит уточнения о порядке внесения изменений в учетную политику и определения стоимости объектов бухучета, о составе первичной документации при ведении бухгалтерской отчетности. Появятся новые разделы, связанные с особенностями ведения бухгалтерской отчетности в процессе реорганизации или полной ликвидации предприятий, а также о возможности применения электронных документов в бухучете.
Новый год для главбухов начнется с еще одного судьбоносного события – счет-фактура полностью обновится и появится официально утвержденная форма корректировочного счета-фактуры.
Позитивным моментом нового проекта станет возможность регулирования бухучета в РФ не только уполномоченными государственными органами, но и профессиональными объединениями предпринимателей, аудиторов и бухгалтеров.
В Налоговый кодекс войдет новая 26-я глава, согласно которой режим налогообложения на основании патента можно будет применять только индивидуальным предпринимателям. Планируется также исключение отдельных видов деятельности из перечня по ЕНВД, в их числе розничная торговля и общественное питание, ведущие деятельность на площади до 150 кв. м.
В 2012 году снизится совокупная ставка страховых взносов с 34% до 30% (с 26% до 20% для льготных категорий налогоплательщиков). Меняется получатель взносов на обязательное медицинское страхование - с начала 2012 года вся сумма взносов ОМС в 5,1% будет направляться в бюджет ФФОМС.
Налогоплательщики смогут получить социальный налоговый вычет в сумме доходов, перечисленных ими в виде пожертвований благотворительным организациям и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление ими деятельности. В этот ряд войдут пожертвования, направляемые в науку, культуру, физическую культуру и спорт (за исключением профессионального спорта), образование, просвещение, здравоохранение, защиту прав и свобод человека и гражданина, социальную и правовую поддержку и защиту граждан, содействие защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охрану окружающей среды и защиты животных. Пожертвования религиозным организациям также перечислены в числе льготируемых.
По страховым взносам во внебюджетные фонды в 2012 году предстоят и другие изменения. Вводится регрессивная шкала на зарплату каждого сотрудника, превышающую предел 512 тыс. руб. в год, будет введена дополнительная 10-процентная ставка (7% — для малого бизнеса). А совсем не платить в фонды с суммы превышения годового заработка в 463 тыс. рублей, как это делали в прошлом году все компании, в 2012 году смогут лишь льготники. Таким образом, в проигрыше окажутся компании, выплачивающие сотрудникам заработную плату свыше 43 тыс. руб. в месяц. Приведет ли это к снижению оплаты труда или к возрождению традиции выплачивать зарплаты «в конвертах», пока неизвестно.
В следующем году некоторые компании смогут объединяться в консолидированные («родственные») группы, чтобы исчислять общую базу по налогу на прибыль (Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 321-Ф3). Условия, при которых компании могут объединяться, законодатели прописали в новой главе 3.1 Налогового кодекса РФ. Так, одна из организаций-участников должна владеть как минимум 90 % в уставном капитале остальных. А вообще каждый участник должен отвечать определенным требованиям. В частности: совокупная сумма уплаченных за год налогов (НДС, акцизов, налога на прибыль, НДПИ) - не менее 10 млрд рублей; суммарный объем выручки - не менее 100 млрд рублей, а совокупная стоимость активов - не менее 300 млрд рублей.
Вступать в консолидированную группу не смогут, например, резиденты особых экономических зон, компании на спецрежимах (т.е. ЕНВДшники и УСНщики), субъекты игорного бизнеса, клиринговые компании. Банки, страховые компании и некоторые другие финансовые организации вправе объединяться лишь между собой.
К слову, налог на прибыль, вокруг которого и произойдет эта консолидация, будет платить тот самый ответственный участник, имеющий в капитале каждого из членов консолидированной группы по 90%. Именно он исчислит налоговую базу и рассчитается с бюджетом. Он ответит и за возникшую недоимку: налоговые инспекторы погасят ее сначала денежными средствами на счетах ответственного участника. И если таковых окажется недостаточно, начнут взыскивать уже с остальных участников группы.
Некоторые особенности предусматриваются также в отношении проведения налоговых проверок для консолидированных групп (предметом которых является, соответственно, правильность исчисления и своевременность уплаты налога на прибыль).
Так, п. 5 ст. 891 НК РФ предусмотрено, что срок проведения выездной налоговой проверки (не более двух месяцев) увеличивается на число месяцев, равное количеству участников, но не более чем до одного года.
Уже в 2012 году правоохранительные органы не смогут самостоятельно возбуждать дела за неуплату налогов по статьям 198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» и 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации». Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ утвердил Совет Федерации. Теперь возбуждать дела по налоговым преступлениям будут только на основании материалов, которые направит в суд ИФНС. Хотя по-прежнему заниматься расследованием таких дел будут следственные отделы органов внутренних дел.
Уголовная ответственность теперь установлена и для учредителей и участников фирм-однодневок (ст. 173.1 УК РФ). 19 декабря 2011 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые касаются незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц.
За создание такой фирмы предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 3-х лет. При совершении этого преступления с использованием служебного положения или группой лиц может быть назначен штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 5-и лет.
Кроме того, закон предусматривает, что при рассмотрении уголовного дела об экономических преступлениях могут оглашаться только вводная и резолютивная части приговора. А копия полного текста приговора будет вручена осужденному или его защитнику в течение пяти суток со дня оглашения.
На период 2012-2014 гг. законодатели существенно увеличили ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Кроме того, подняли ставки налога на добычу полезных ископаемых, взимаемого при добыче газового конденсата и горючего природного газа. Перечень оснований для внеплановых проверок некоммерческих организаций сократили, исключив обвинение в экстремизме, поручение президента РФ или правительства РФ, требование прокурора, а также пропуск срока для исправления выявленного нарушения (Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 317-ФЗ).
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».