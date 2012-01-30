В Забайкалье предприятия строительства находятся на постоянном контроле у налоговиков

По налогоплательщикам, занятым в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых – 19 проверок с общей суммой нарушений – 196,3 млн руб. В сфере торговли проведено 112 выездных проверок, доначислено - 338,1 млн руб. В лесной отрасли – 37 проверок на сумму 102,8 млн руб.