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В Забайкалье предприятия строительства находятся на постоянном контроле у налоговиков

30 января 2012, 16:27
За 6 месяцев текущего года завершено 23 выездных налоговых проверки, сумма дополнительно начисленных платежей составила 114,3 млн руб.
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Налоги

В Забайкальском крае предприятия сфер строительства, геологоразведки и добычи полезных ископаемых, а также торговли являются приоритетными и находятся на постоянном контроле налоговых органов, передает пресс-служба регионального УФНС.

Так, по субъектам, осуществляющим деятельность в строительной отрасли, за 6 месяцев текущего года завершено 23 выездных налоговых проверки, сумма дополнительно начисленных платежей составила 114,3 млн руб.

По налогоплательщикам, занятым в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых – 19 проверок с общей суммой нарушений – 196,3 млн руб. В сфере торговли проведено 112 выездных проверок, доначислено - 338,1 млн руб. В лесной отрасли – 37 проверок на сумму 102,8 млн руб.

#Новости#Налоги#Дальний Восток#Общество
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