В Забайкалье предприятия строительства находятся на постоянном контроле у налоговиков

В Забайкальском крае предприятия сфер строительства, геологоразведки и добычи полезных ископаемых, а также торговли являются приоритетными и находятся на постоянном контроле налоговых органов, передает пресс-служба регионального УФНС.
Так, по субъектам, осуществляющим деятельность в строительной отрасли, за 6 месяцев текущего года завершено 23 выездных налоговых проверки, сумма дополнительно начисленных платежей составила 114,3 млн руб.
По налогоплательщикам, занятым в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых – 19 проверок с общей суммой нарушений – 196,3 млн руб. В сфере торговли проведено 112 выездных проверок, доначислено - 338,1 млн руб. В лесной отрасли – 37 проверок на сумму 102,8 млн руб.