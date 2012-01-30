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За склонение к потреблению аналогов наркотических веществ введут уголовную ответственность

30 января 2012, 16:27
Как отмечают авторы документа, один наркоман за свою жизнь приобщает к пагубной зависимости до 30 человек.

Госдума намерена принять законопроект, совершенствующий меры по противодействию организации либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за склонение к потреблению аналогов наркотических средств или психотропных веществ и за организацию либо содержание притонов для их потребления.

Как отмечают авторы документа, один наркоман за свою жизнь приобщает к пагубной зависимости до 30 человек, и ежегодно в каждом субъекте РФ органами наркоконтроля выявляются и ликвидируются десятки наркопритонов. При этом именно в притонах начинается втягивание людей в потребление не только наркотиков, но и их аналогов.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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