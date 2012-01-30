За склонение к потреблению аналогов наркотических веществ введут уголовную ответственность

Как отмечают авторы документа, один наркоман за свою жизнь приобщает к пагубной зависимости до 30 человек, и ежегодно в каждом субъекте РФ органами наркоконтроля выявляются и ликвидируются десятки наркопритонов. При этом именно в притонах начинается втягивание людей в потребление не только наркотиков, но и их аналогов.