За склонение к потреблению аналогов наркотических веществ введут уголовную ответственность

Госдума намерена принять законопроект, совершенствующий меры по противодействию организации либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Законопроект устанавливает уголовную ответственность за склонение к потреблению аналогов наркотических средств или психотропных веществ и за организацию либо содержание притонов для их потребления.
Как отмечают авторы документа, один наркоман за свою жизнь приобщает к пагубной зависимости до 30 человек, и ежегодно в каждом субъекте РФ органами наркоконтроля выявляются и ликвидируются десятки наркопритонов. При этом именно в притонах начинается втягивание людей в потребление не только наркотиков, но и их аналогов.